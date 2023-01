Stranger Things: Revelados salários astronômicos do elenco na 5ª temporada

O elenco de Stranger Things recebeu um grande aumento salarial para a quinta temporada da série após uma rodada de negociações com a Netflix.

Conforme o Puck, o elenco se juntou para negociar com a companhia de streaming e parecem ter assegurado salários astronômicos para esse ano final do seriado.

A Netflix criou quatro níveis de salários para o elenco, pautado em quão famosos são os atores e quais os papéis deles no seriado. Cada nível conta com salários diferentes.

Vale apontar que os valores correspondem ao que cada ator ganhou de salário pela quinta temporada inteira. Ou seja, Winona Ryder ganhou US$ 9,5 milhões pelos 10 episódios da quinta temporada.

Confira, mais abaixo, o quanto cada um recebeu pela quinta temporada de Stranger Things.

A 4ª temporada de Stranger Things está na Netflix

Elenco de Stranger Things conquista grandes salários

Nível 1 (US$ 9,5 milhões): Winona Ryder e David Harbour, as estrelas adultas que estão com a série desde a primeira temporada. (Ryder foi o maior nome inicialmente, e seu valor levou ela e Harbour através de renegociações subsequentes).

Nível 2 (Pouco mais de US$ 7 milhões): Os quatro garotos originais – Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard – além da chegada posterior Sadie Sink, que lutou para ser incluída nesse nível.

Nível 3 (Pouco mais de US$ 6 milhões): Os adolescentes regulares, incluindo Natalia Dyer, Maya Hawke, Charlie Heaton e Joe Keery.

Nível 4 (“Muito menos”): Todos os outros. O Puck não especificou o quanto quer dizer esse “muito menos”.

Isso não inclui a estrela Millie Bobby Brown, que tem um acordo geral separado (e ridiculamente lucrativo) com a Netflix. O acordo inclui os filmes de Enola Holmes e o próximo filme dos irmãos Russo, The Electric State.

Esses salários são relativamente pequenos em comparação com diferentes pagamentos conhecidos de programas cuja popularidade é semelhante a Stranger Things.

O elenco de The Big Bang Theory estava ganhando US$ 900.000 por episódio durante a temporada final da série por US$ 21,6 milhões durante toda a 12ª temporada. Lembrando que os episódios eram mais curtos que os de Stranger Things, com 23 minutos aproximadamente cada.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios já lançados da série na plataforma.

