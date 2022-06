Stranger Things supera Obi-Wan Kenobi com estreia impressionante

Obi-Wan Kenobi foi a melhor estreia de série no Disney+, mas foi superado por Stranger Things, que teve um lançamento muito bem-sucedido na Netflix.

Conforme o Nielsen (via ComicBook), Stranger Things foi visto por 5,1 bilhões de minutos nos primeiros três dias após a chegada da quarta temporada na Netflix.

Com isso, a série se configurou como a maior estreia de streaming em mais de dois anos. Obi-Wan Kenobi também foi impressionante, dando ao Disney+ seu fim de semana de estreia mais forte de todos os tempos, mas ficou muito aquém de Stranger Things com um bilhão de minutos a menos.

Vale a pena notar, no entanto, que Obi-Wan Kenobi teve significativamente menos episódios do que Stranger Things.

A nova temporada de Stranger Things veio com sete episódios, sem mencionar as três temporadas anteriores. Obi-Wan Kenobi estreou com apenas dois episódios, ambos mais curtos do que a maioria dos novos episódios de Stranger Things.

