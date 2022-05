Stranger Things: Vazam spoilers da 4ª temporada e criadores estão furiosos

Não é a primeira vez que marcas de produtos de merchandising deixam escapar spoilers dos principais lançamentos dos cinemas e do streaming, mas desta vez parece que os criadores não ficaram muito felizes com o vazamento.

Faltam poucos dias para a estreia da quarta temporada de Stranger Things no catálogo da Netflix e os primeiros produtos oficiais já estão se preparando para começarem a ser vendidos, incluindo um novo jogo Monopoly baseado na quarta temporada.

Continua depois da publicidade

No entanto, imagens de cartas do jogo revelaram alguns spoilers cruciais da nova temporada, que diversos sites de entretenimento ao redor do mundo estão evitando espalhar para não piorar a situação.

Isso porque o site The Hollywood Reporter revelou em primeira pão que os criadores da série, Matt e Ross Duffer, ficaram furiosos quando descobriram que pontos importante da quarta temporada de Stranger Things foram revelados antes da hora.

Uma fonte afirmou ao site: “As lições foram aprendidas e, espero, haverá mais coesão na 5ª temporada”.

A quarta temporada de Stranger Things estreia dia 27 de maio na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.