Stranger Things: Will finalmente vai ter o que merece na temporada final, diz ator

Poucos personagens em Stranger Things sofreram tanto quanto Will Byers. Na primeira temporada ele foi sequestrado e levado para o Mundo Invertido. Depois ainda foi possuído pelo devorador de mentes. Felizmente, parece que ele receberá a atenção que merece na quinta e última temporada.

As especulações sobre quando a quinta temporada de Stranger Things vai estrear apontam para uma data de lançamento em 2024, então a expectativa está aumentando sobre qual aventura se desenrolará no capítulo final da série de sucesso dos irmãos Duffer.

Em uma entrevista recente à Forbes, Noah Schnapp, que interpreta Will Byers, revelou que está muito animado com o que está por vir no futuro de Stranger Things.

Ele afirmou que achou “eles fizeram um ótimo trabalho com o personagem de Will” e também sugeriu o final perfeito para Stranger Things, afirmando que “a história começou com Will e terminará com Will”. Embora não revelem nada explicitamente, os comentários de Schnapp sugerem uma reviravolta interessante para Will Byers.

Na quarta temporada de Stranger Things, já disponível na Netflix, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

Enquanto a quinta (e última) temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, veja, abaixo, o que um diretor falou sobre o final da série.

Reta final de Stranger Things se inspira na 2ª temporada da série

Em um papo com o Collider, o diretor Shawn Levy falou sobre o futuro da série na Netflix e como tudo vai acabar.

“Eu sei que [os irmãos Duffer] já sugeriram isso publicamente, mas quando sentamos lá e ouvimos o discurso de duas horas de duração para o enredo desta última temporada, não acho que houve um olho seco na sala quando os irmãos terminaram”, Levy compartilhou com Collider .

“Então, sim, esta última temporada será épica e muito emocionante. Acho que fazê-la também será muito emocionante, já que esta série mudou a vida de cada um de nós que trabalhou nela. Mal podemos esperar para entrar em produção no ano que vem.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios. As gravações, ao que tudo indica, vão começar em meados de 2023.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

