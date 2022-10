Stranger Things: Will quase teve final muito pesado na 2ª temporada

Os roteiristas de Stranger Things revelaram que a 2ª temporada da série poderia ter terminado bem diferente para Will Byers (Noah Schnapp).

Muito da série na Netflix vem de seus personagens carismáticos, o que ficou ainda mais evidente quando Stranger Things 2 estreou e trouxe vários nomes novos para o elenco.

Além de Kali (Linnea Berthelsen), irmã de Onze, o segundo ano da série também trouxe Max (Sadie Sink), que se tornaria uma das personagens mais amadas pelo público, e seu irmão Billy (Dacre Montgomery).

Outro personagem que caiu nas graças do público foi Bob (Sean Aston), novo namorado da mãe de Will que acabou durando apenas uma temporada, sendo comido por um dos monstros no final da série. Mas, segundo os roteiristas de Stranger Things, o final de Bob poderia ter sido ainda mais trágico.

Stranger Things 2 poderia ter tomado um rumo diferente

Uma das maiores ameaças da 2ª temporada de Stranger Things se manifesta quando Will é possuído pelo Devorador de Mentes, um dos principais maus da série.

Essa reviravolta da história gerou cenas dignas de filmes de exorcismo, mas algo ainda mais aterrorizante poderia ter acontecido envolvendo Will e Bob. Com o garoto Byers sendo responsável pela morte de sua nova figura paterna.

Na versão que foi para a série, Bob morre no episódio 8, quando está trancado em um laboratório com vários outros personagens da série, ele bola um plano de fuga mas acaba sendo atacado por um dos Demodogs no caminho para a saída. Mas aparentemente, a morte do personagem poderia ter sido ainda mais trágica.

Na conta oficial dos roteiristas da série no Twitter, foi revelado que um dos planos originais para Will e Bob envolvia o garoto assassinando o namorado de sua mãe.

“Uma maluquice que quase aconteceu: Na temporada 2, o Will possuído ia matar o Bob.” Dizia o tweet. A reação dos fãs foi de choque e curiosidade, porque é evidente que isso teria mudado bastante a resposta o público com a morte do personagem, a talvez afetar bastante Will nas próximas temporadas.

Stranger Things está disponível na Netflix.

