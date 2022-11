Substituto de Henry Cavill em The Witcher quase entrou na série muito antes

A 4ª temporada de The Witcher trará uma mudança crucial para a Netflix. No papel de Geralt de Rivia, sai Henry Cavill e entra Liam Hemsworth. Polêmica, a alteração tem dado o que falar nas redes sociais. O que muitos fãs não sabem é que o substituto de Cavill quase ingressou na produção há muito tempo atrás.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. Os novos episódios devem estrear em meados de 2023. Além do britânico, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo como Liam Hemsworth quase entrou em The Witcher antes da escalação de Henry Cavill; confira.

Liam Hemsworth quase interpretou Geralt antes de Henry Cavill

Na Netflix, Henry Cavill se tornou sinônimo à performance de Geralt. Dando um show como o guerreiro, o ator conquistou fãs no mundo todo.

Porém, na época da escalação de Geralt, a plataforma considerou a contratação de vários outros atores – incluindo Liam Hemsworth.

A 1ª temporada de The Witcher chegou ao catálogo da Netflix em dezembro de 2019. A escolha do elenco foi realizada no ano anterior.

Como os fãs já sabem, Henry Cavill ficou com o papel de Geralt. O ator concorreu com Liam Hemsworth (o novo intérprete do personagem) e Sebastian Stan (o Soldado Invernal do MCU).

Na verdade, de acordo com informações do site Redanian Intelligence, a Netflix teve grandes dificuldades para decidir entre Cavill e Hemsworth.

É por isso que após a saída de Henry Cavill – cujo motivo continua envolto em mistério – o astro de Jogos Vorazes foi escolhido como o “novo Geralt”.

Outros atores também se candidataram ao papel de Geralt. Entre eles, destacam-se Max Beesley (Bodies), Royce Pierresson (Os Irregulares), Wolfgang Cerny (O Fantasma Vermelho), Adam Fergus (Being Erica), Zach McGowan (Black Sails) e Ben Barnes (Sombra & Ossos).

Liam Hemsworth, o novo intérprete de Geralt, é famoso por interpretar Gale na franquia Jogos Vorazes. Outros projetos do ator incluem os romances A Última Música, Por Amor e Honra e Ultrarromântico.

O ator australiano, vale lembrar, é o irmão mais novo de Chris Hemsworth – o Thor dos filmes da Marvel.

A 3ª temporada de The Witcher, ainda com Henry Cavill no elenco, estreia na Netflix em 2023. Os episódios com Liam Hemsworth devem chegar somente após 2024.

Em breve, a plataforma também lançará The Witcher: A Origem, o aguardado prólogo da franquia. Protagonizada por Michelle Yeoh (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), a minissérie estreia em 25 de dezembro.

Todos os episódios de The Witcher estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.