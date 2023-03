Succession: 4ª temporada quebra recorde de audiência na HBO

Succession está mais forte que nunca. A premiada série da HBO superou a audiência das temporadas anteriores na estreia da quarta temporada, a derradeira do programa.

Conforme a Variety, a estreia da quarta temporada foi vista por 2,3 milhões de espectadores no domingo. Este número vem de uma combinação da medição da Nielsen dos espectadores lineares do episódio no canal a cabo da HBO e os dados primários da Warner Bros. Discovery sobre transmissões na HBO Max durante a noite.

Há motivos para comemorar para a HBO, já que 2,3 milhões marcam um aumento de 33% em relação à alta do ano anterior, que veio quando o final da terceira temporada alcançou 1,7 milhão de espectadores em dezembro de 2021.

E em comparação com o episódio de estreia da terceira temporada, a quarta estreou com 62% mais espectadores.

A WBD também diz que os fãs começaram a reassistir as três primeiras temporadas de Succession em números significativos no período que antecedeu a chegada de novos capítulos: a audiência de streaming da série na última semana é quatro vezes maior do que na semana anterior. Além disso, a 3ª temporada agora tem uma média de 7,2 milhões de espectadores por episódio em todas as plataformas.

Mais sobre Succession

A série Succession é um dos maiores sucessos da HBO, e em sua quarta temporada os personagens vivem como se fosse um tabuleiro de xadrez. Qualquer movimento é crucial.

Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook e Alan Ruck, entre outros, estão no elenco de Succession.

Os novos atores que se juntaram ao elenco são Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

A série foi criada por Jesse Armstrong, também roteirista de Black Mirror.

A quarta temporada de Succession está em exibição pelo HBO Max, com episódios sendo lançados semanalmente.

