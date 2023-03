Succession: Batalha final no trailer da 4ª e última temporada

A HBO liberou o trailer oficial da 4ª temporada de Succession, que recentemente foi confirmada como a última da série.

O trailer mostra a batalha final dos filhos de Roy contra seu pai Logan (Brian Cox), que os superou – com alguma ajuda sorrateira de Tom (Matthew Macfadyen) – impedindo o acordo da Waystar Royco com GoJo no final da terceira temporada.

Confira abaixo, junto com um novo pôster:

Pôster de Succession

O fim de Succession

Succession vai acabar. O criador Jesse Armstrong deu a notícia em uma entrevista à The New Yorker.

Não é uma grande surpresa, dado que o próprio Armstrong insinuou o final e Brian Cox foi mais explícito em certas entrevistas, enquanto o chefe da HBO, Casey Bloys, disse há muito tempo que cabe a Armstrong quando concluir.

“Eu sinto uma responsabilidade com a audiência, e eu pessoalmente não gostaria da sensação de, ‘Oh, é isso, pessoal. Esse foi o fim’. Eu não gostaria disso em um show. Acho que gostaria de saber que está chegando ao fim”, disse Armstrong (via Deadline).

A quarta e última temporada começa depois que o patriarca Logan Roy (Brian Cox) traiu seus filhos, incluindo Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Kendall (Jeremy Strong).

A série Succession é um dos maiores sucessos da HBO, e em sua quarta temporada os personagens vivem como se fosse um tabuleiro de xadrez. Qualquer movimento é crucial.

Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook e Alan Ruck, entre outros, estão no elenco de Succession.

Os novos atores que se juntaram ao elenco são Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

A série foi criada por Jesse Armstrong, também roteirista de Black Mirror.

A quarta temporada de Succession estreia em 26 de março na HBO Max.

