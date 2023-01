Succession: HBO divulga trailer e data de estreia da 4ª temporada

A HBO Max divulgou o trailer e a data de estreia da quarta temporada de Succession, série de grande sucesso no streaming.

Com muitas mudanças por vir no quarto ano, os personagens são como peões no xadrez e precisam fazer movimentos cruciais para se sobressair.

Os filhos de Roy tramam contra Logan, enquanto a venda de Waystar Royco para Lukas Matsson, empresário de tecnologia se aproxima (via Variety).

Essa venda vem causando problemas na família e uma luta pelo poder. Mesmo com isso, Connor e Willa vão se casar no meio de tanta turbulência.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Succession

Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook e Alan Ruck, entre outros, estão no elenco de Succession.

Os novos atores que se juntaram ao elenco são Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

A série foi criada por Jesse Armstrong, também roteirista de Black Mirror.

A quarta temporada de Succession estreia em 26 de março na HBO Max.

