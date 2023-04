Sucesso na Netflix, Virgin River não é fiel aos livros e isso é bom

O drama romântico Virgin River é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sucessos da Netflix. A série – que aguarda atualmente o lançamento de sua 5ª temporada – é baseada nos livros de Robyn Carr. A produção adota muitas liberdades criativas na adaptação, e de acordo com muitos fãs, isso é uma boa notícia.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Mostramos abaixo por que o fato de Virgin River não ser exatamente fiel aos livros de Robyn Carr é uma boa notícia para os fãs; confira! (via Looper)

Virgin River faz ótimas mudanças nos livros de Robyn Carr

A saga Virgin River, escrita por Robyn Carr, tem um estilo muito parecido com o de Bridgerton – uma série de livros que também inspira uma das produções mais populares da Netflix.

Em Bridgerton, cada livro conta a história de um dos herdeiros do clã titular. Já em Virgin River, cada livro foca na trajetória de um casal diferente.

Na adaptação da Netflix, por outro lado, a série traz o romance de Mel e Jack para o centro, transformando os outros personagens em simples coadjuvantes.

Logo, Virgin River não é bem uma “adaptação” dos livros de Robyn Carr, mas sim uma série “inspirada” na obra da escritora.

Para muitos fãs, o fato de Virgin River não adaptar a história original ao pé da letra é uma mudança muito bem-vinda.

“As vibes de Virgin River são as mesmas do livro, mas o resto é completamente diferente”, comentou um fã no Reddit.

Em uma thread da rede social, muitos espectadores elogiam as mudanças feitas pela Netflix na trama original.

“Gosto dos livros e da série! Preciso dos dois na minha vida. Eles são muito diferentes, mas também são ótimos”, diz outro assinante da Netflix.

Essa perspectiva é bastante incomum. Afinal, em muitas ocasiões, os leitores condenam qualquer mudança nas adaptações de livros para a TV.

Um bom exemplo é a série The Witcher. Dadas as mudanças feitas pela equipe da Netflix, os fãs mais “emocionados” da história original chegam a acusar os roteiristas da série de “estragar” a trama.

Em Virgin River, o que acontece é o contrário. Para alguns espectadores, a série é, inclusive, melhor do que os livros que a inspiram.

“Gosto muito de ler, e por isso, li os primeiros livros após ver as primeiras temporadas de Virgin River. Sou um grande fã da série, mas não curti os livros! Eles meio que estragaram a trama, na minha opinião”, concluiu outra fã no Reddit.

Enquanto a 5ª temporada de Virgin River não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.