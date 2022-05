Sumido de Hollywood, ator de Homem de Ferro volta em nova série; veja trailer

The Old Man, nova série da FX, promete trazer como protagonista um ator já conhecido do público: Jeff Bridges, que intepretou Obadiah Stane no sucesso Homem de Ferro, de 2008, embora seja mais conhecido pelo longa O Grande Lebowski, de 1998.

Baseada no romance homônimo de 2017, do escritor Thomas Perry, a série foi desenvolvida por Jonathan E. Steinberg e Robert Levine e deve estrear no próximo mês na programação da FX.

Com sua data de estreia se aproximando, o trailer oficial foi divulgado nesta segunda-feira, 16.

Confira o vídeo logo abaixo, no canal TV Promo:

“The Old Man centra-se em Dan Chase (Bridges), que fugiu da CIA décadas atrás e vive fora da rede desde então. Quando um assassino chega e tenta matar Chase, o velho agente descobre que para garantir seu futuro ele agora deve reconciliar seu passado.”, diz a sinopse apresentada na descrição do vídeo.

O elenco contará ainda com John Lithgow, Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe, Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat.

The Old Man estreia 16 de junho de 2022 na FX.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.