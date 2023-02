Sumiu? O que aconteceu à atriz de Lori de The Walking Dead

Hoje em dia, a atriz americana Sarah Wayne Callies é mais conhecida por sua performance como Lori – a esposa de Rick Grimes – nas primeiras temporadas de The Walking Dead. Por isso, muitos fãs da série de zumbis querem saber: o que aconteceu com ela após sua despedida da produção?

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead são disponibilizados, em primeira mão, pela plataforma de streaming Star+.

Mostramos abaixo os principais projetos de Sarah Wayne Callis após The Walking Dead; confira!

Sarah Wayne Callis continuou na ativa após The Walking Dead

Sarah Wayne Callies, a intérprete de Lori em The Walking Dead, deixou a série após as 3 primeiras temporadas.

A morte de Lori, para muitos fãs, é considerada um verdadeiro divisor de águas para a trama de The Walking Dead.

A atriz deixou a produção em 2013, e três anos depois, encontrou um novo projeto na TV americana: a série de ficção científica Colony.

Na produção, que é ambientada em meio à uma invasão alienígena à Terra, Callies interpreta Katie Bowman, a dona de um bar em Los Angeles que, secretamente, integra a resistência contra a “colonização” alienígena do planeta.

Em 2017, a Lori de The Walking Dead também emprestou sua voz à animação adulta Robot Chicken.

Já em 2018, Sarah Wayne Callies passou a integrar o elenco da série de comédia Letterkenny. Na produção canadense, a atriz revela um lado bem diferente de seu talento, já que é mais conhecida por performances dramáticas.

Em Letterkenny, Callies vive Anita Dyck, a matriarca de uma família Menonita tradicional. A atriz foi muito elogiada por sua performance.

Desde sua despedida em The Walking Dead, Sarah Wayne Callies também passou a se dedicar à sua carreira de diretora.

Em 2018, a atriz dirigiu um episódio da 3ª temporada de Colony, e no ano seguinte, comandou 1 dos 8 episódios da minissérie canadense Unspeakable. A atriz também integrou o elenco da produção.

Callies também chegou a ser contratada para dirigir um episódio de Fear the Walking Dead em 2019, mas teve que desistir do projeto após conflitos de agenda.

Outros projetos de Sarah Wayne Callies por trás das câmeras incluem 3 episódios do drama médico The Good Doctor e o episódio de estreia de Fire Country.

Finalmente, na TV, a eterna Lori de The Walking Dead também atuou em projetos como Council of Dads e The Company You Keep.

Você pode assistir todos os episódios de The Walking Dead no Star+.

