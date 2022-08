Supergirl vai aparecer em Superman & Lois? Atriz responde

Uma das colegas de elenco de Melissa Benoist, que interpretou a Supergirl, revelou se ela pode retornar para Superman & Lois.

Com o término de Supergirl, o Superman ganhou sua própria série, que é estrelada por Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch.

Continua depois da publicidade

Tulloch, que vive Lois Lane, respondeu a pergunta de um fã enquanto participava com Hoechlin durante a Fan Expo no Canadá. O fã questionou se a Supergirl poderia aparecer, e a atriz confirmou que Benoist tem interesse em retornar à DC (via ScreenRant).

“Nós não ouvimos esse boato sobre ela entrar na série. Ela expressou interesse em fazer isso, e eu sei que gostaríamos de trabalhar com ela novamente e Grant Gustin e todos os outros”, disse a atriz.

“Eu simplesmente não sei… desde que começamos a série, o COVID tem sido uma realidade e é por isso que não fizemos nenhum dos crossovers ou algo assim, então não podemos falar se isso é viável ou não”, concluiu ela.

Superman & Lois terá 3ª temporada

A série Superman & Lois foi renovada para a terceira temporada, com Tyler Hoechlin no papel principal e Elizabeth Tulloch como Lois Lane.

Na segunda temporada, Superman precisa enfrentar Bizarro, uma versão maligna e distorcida dele mesmo, enquanto descobre sobre os segredos de Ally Alston.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.