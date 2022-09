Superman & Lois: Astro revela qual vilão vai viver na 3ª temporada

O novo ator a ser escalado em Superman & Lois, Chad L. Coleman, revelou qual vilão vai viver na terceira temporada.

Vindo de The Walking Dead, Coleman não é nenhuma novidade na DC. Anteriormente, o astro já esteve em Arrow, interpretando o vilão Tobias Church.

Após ter sido escalado, o papel do ator não havia sido confirmado. Não demorou muito para que ele revelasse qual vilão vai interpretar no novo ano (via ScreenRant).

Coleman será Bruno Mannheim, o líder máximo da Intergangue, uma das organizações criminosas mais bem equipadas da DC.

Mannheim se liga a Darkseid, visto que o grande vilão forneceu armas e recursos para que ele pudesse encontrar a Equação Anti-Vida. Não está claro se Darkseid poderá fazer uma aparição ou ser mencionado na terceira temporada.

Superman & Lois terá 3ª temporada

A série Superman & Lois foi renovada para a terceira temporada, com Tyler Hoechlin no papel principal e Elizabeth Tulloch como Lois Lane.

Na segunda temporada, Superman precisa enfrentar Bizarro, uma versão maligna e distorcida dele mesmo, enquanto descobre sobre os segredos de Ally Alston.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.