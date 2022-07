Superman & Lois: Criador deseja participações especiais de astros de Smallville

O criador de Superman & Lois revelou que gostaria que os atores de Smallville fizessem participações especiais na série.

Em recente entrevista, Todd Helbing afirmou que Tom Welling, Erica Durance e Michael Rosenbaum são bem-vindos ao programa (via ComicBook).

Welling e Durance reprisaram seus papéis como Clark e Lois no crossover Crise nas Infinitas Terras. O Lex Luthor daquela Terra em específico era presidente dos Estados Unidos, enquanto o Luthor do Arrowverso, de Jon Cryer, pretendia matar Clark.

“Eu amo o que eles fizeram com os personagens de Tom Welling e Erica. Eles eram casados, e aquela fazenda é tão icônica”, disse ele. “Eu adoraria ver qualquer um desses dois na série. Eu não tenho certeza de como nós os encaixaríamos ainda, mas isso seria muito divertido.”

Ele expressou total desejo de ver os astros de Smallville no universo do Superman, com Rosenbaum interpretando algum vilão na série.

“Sabe de uma coisa, esse é um bom ponto. Ele é fantástico. Ele era um Lex tão incrível”, comentou Helbing.

Astro de Arrow retorna na 2ª temporada de forma diferente

O final do episódio da segunda temporada de Superman & Lois fez uma revelação chocante. O showrunner da série, Todd Helbing, confirmou que John Diggle que aparece não é o mesmo de Arrow.

“Este também é um novo Diggle”, confirmou o showrunner. “David Ramsey deixou crescer a barba e deixou o cabelo crescer, e ele me ligou sobre isso. Então, para não causar mais confusão, ele é um Diggle diferente.”

David Ramsey apareceu pela segunda vez em Superman & Lois como Diggle. A estreia na série da DC foi durante a reta final da primeira temporada, para auxiliar o super-herói contra Morgan Edge.

Ainda foi confirmado que a série se passa em uma outra Terra, e não na Terra-Prime após o crossover Crise nas Infinitas Terras. Ou seja, não está no mesmo universo que Supergirl, Legends of Tomorrow e Raio Negro.

No Brasil, Superman & Lois está disponível pela HBO Max.

