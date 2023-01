Superman & Lois escala Michael Cudlitz como Lex Luthor

O ator Michael Cudlitz foi escalado para a terceira temporada de Superman & Lois, série da DC, e ele vai interpretar o vilão Lex Luthor.

Segundo a EW, Cudlitz será um dos inimigos do Homem de Aço na nova temporada, e deve incomodar novamente o herói.

A descrição oficial conta que Luthor é conhecido no mundo todo como o bilionário visionário por trás da LexCorpo, mas é um psicopata brutal no submundo do crime.

Ele vai retornar para Metropolis após ter sumido do mapa, e quer se vingar de duas pessoas que o prejudicaram: Superman e Lois Lane.

Cudlitz é conhecido por ter interpretado Abraham Ford em The Walking Dead. O ator também estrelou Band of Brothers e Southland – A Cidade do Crime.

O que sabemos sobre a 3ª temporada de Superman & Lois?

Na segunda temporada, Superman enfrentou o Bizarro, uma versão maligna de si mesmo de outro mundo, bem como Ally Alston. O final do segundo ano ainda revelou quem poderá ser o grande vilão, e este seria Bruno Mannheim, líder da Intergangue.

Mannheim é ligado ao Darkseid, visto que o grande vilão forneceu armas e recursos para que ele pudesse encontrar a Equação Anti-Vida. Não está claro se Darkseid poderá fazer uma aparição ou ser mencionado.

Na terceira temporada, Clark e Lois estarão trabalhando juntos no Smallville Gazette, enquanto seus filhos tentam buscar um rumo em suas vidas.

A terceira temporada de Superman & Lois estreia no dia 14 de março.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

