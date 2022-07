Superman & Lois pode ter novo Lex Luthor

De acordo com o Screen Rant, Superman & Lois pode apresentar, em breve, uma nova versão de Lex Luthor.

No Arrowverso, o vilão é interpretado por Jon Cryer, mas uma reviravolta recente revelou que Superman & Lois, na verdade, faz parte de um universo alternativo.

Isso abre o caminho para que um novo ator seja escalado como Lex Luthor, podendo aparecer na série a qualquer momento.

É claro que, no entanto, também existe a chance de que Jon Cryer seja mantido no papel, mesmo que seja uma nova versão do personagem.

Grande inimigo do Superman

Por não existir mais no Arrowverso, Superman & Lois poderá tomar várias liberdades. Isso pode ser positivo para o enredo.

Nos quadrinhos, Lex Luthor é o principal vilão do Superman, aparecendo em várias de suas histórias. É quase uma certeza que o personagem aparecerá em Superman & Lois em algum momento.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.