Superman & Lois: Revelado o visual do novo Lex Luthor

A EW divulgou a primeira imagem de Michael Cudlitz (The Walking Dead) como o novo Lex Luthor da série Superman & Lois. O ator assume o papel que antes pertencia a Jon Cryer.

O novo Lex Luthor aparece com sua característica careca, mas traz uma novidade no seu visual: uma barba.

De acordo com a descrição oficial do personagem, esta versão de Lex Luthor é conhecida mundialmente como o bilionário visionário por trás da LexCorp. Mas o submundo do crime sabe quem Lex realmente é: um psicopata brutal que aterroriza qualquer um com quem cruza seu caminho. Já se passaram anos desde que ele saiu dos olhos do público e ele está ressurgindo determinado a corrigir uma injustiça pessoal, vingando-se das duas pessoas que ele sente que o prejudicaram – Superman e Lois Lane.

Michael Cudlitz como Lex Luthor

O que sabemos sobre a 3ª temporada de Superman & Lois?

Na segunda temporada, Superman enfrentou o Bizarro, uma versão maligna de si mesmo de outro mundo, bem como Ally Alston. O final do segundo ano ainda revelou quem poderá ser o grande vilão, e este seria Bruno Mannheim, líder da Intergangue.

Mannheim é ligado ao Darkseid, visto que o grande vilão forneceu armas e recursos para que ele pudesse encontrar a Equação Anti-Vida. Não está claro se Darkseid poderá fazer uma aparição ou ser mencionado.

Na terceira temporada, Clark e Lois estarão trabalhando juntos no Smallville Gazette, enquanto seus filhos tentam buscar um rumo em suas vidas.

A terceira temporada de Superman & Lois estreia no dia 14 de março.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

