Supersuruba: Prime Video pediu para ESTA cena de sexo ser cortada de The Boys

O episódio Supersuruba (Herogasm) finalmente foi lançado, entregando as prometidas cenas absurdas de sexo entre os heróis de The Boys, série da Amazon Prime Video. No entanto, houve uma cena em especial que a plataforma de streaming achou que ultrapassava os limites e precisou ser cotada.

Na cena em questão o personagem Profundo, interpretado por Chace Crawford, ex-astro de Gossip Girl, faria sexo com um polvo.

Continua depois da publicidade

Eric Kripke, showrunner do programa, é quem conta em entrevista ao Decider: “Acho que a Amazon tinha algumas dúvidas sobre ter relacionamentos conjugais com um polvo.”

Outra cena cortada envolvia um momento íntimo entre Soldier Boy e Capitão Pátria.

No entanto, a série ainda continuou a abordar a relação entre Profundo e criaturas marinhas, como a cena em que ele olhava para um polvo enquanto fazia amor com sua esposa.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.