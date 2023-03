Sweet Tooth: 2ª temporada ganha data na Netflix; veja fotos

A Netflix anunciou a data de estreia da segunda temporada de Sweet Tooth. Além disso, a gigante do streaming compartilhou algumas imagens dessa nova leva de episódios.

Conforme anúncio da Netflix nas redes sociais, a segunda temporada da série estreia em 27 de abril na plataforma.

Sweet Tooth estreou em junho de 2021 e foi rapidamente renovada para a 2ª temporada um mês depois, em julho.

O primeiro ano do seriado possui uma impressionante pontuação de 97% no no Rotten Tomatoes.

Confira as imagens da 2ª temporada de Sweet Tooth, abaixo.

A história de Sweet Tooth na Netflix

Baseada em uma história em quadrinhos da Vertigo, selo da DC Comics, Sweet Tooth conta a história de Gus, um menino-cervo híbrido que viveu isolado com seu pai desde o nascimento – até que ele teve um encontro aparentemente casual com um solitário rude e raivoso chamado Jeppard.

Isso o coloca em uma jornada não apenas pelo que restou da América, mas em direção à perda da inocência, da autodescoberta e da verdade dos híbridos.

O elenco da série é estrelado por Christian Convery como Gus, um garoto apelidado de Sweet Tooth.

Outros nomes são Nonso Anozie, Will Forte, Adeel Akhtar, Dania Ramirez, Stefania Owen, Neil Sandilands e Aliza Vellani. O experiente ator James Brolin é o narrador da série.

Produzida por Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, a primeira temporada de Sweet Tooth já está disponível na Netflix. A segunda temporada chega em 27 de abril à plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.