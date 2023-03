Sweet Tooth: Atores são promovidos ao elenco fixo da 2ª temporada

Sweet Tooth, da Netflix, promoveu três atores ao elenco fixo da 2ª temporada. Naledi Murray (The Undoing), Neil Sandilands (The Flash) e Marlon Williams (Nasce Uma Estrela) agora terão presenças recorrentes na nova temporada. As informações são do Deadline.

Além disso, dois novos atores foram contratados, Christopher Sean Cooper Jr. (Circle Of Sisters Expo) e Yonas Kibreab (Blood Moon).

Na série, Murray interpreta Wendy, Sandilands é o General Abbot, Williams é Johnny Abbot. Cooper viverá Teddy Turtle e Kibreab será Finn Fox.

A história de Sweet Tooth na Netflix

Baseada em uma história em quadrinhos da Vertigo, selo da DC Comics, Sweet Tooth conta a história de Gus, um menino-cervo híbrido que viveu isolado com seu pai desde o nascimento – até que ele teve um encontro aparentemente casual com um solitário rude e raivoso chamado Jeppard.

Isso o coloca em uma jornada não apenas pelo que restou da América, mas em direção à perda da inocência, da autodescoberta e da verdade dos híbridos.

O elenco da série é estrelado por Christian Convery como Gus, um garoto apelidado de Sweet Tooth.

Outros nomes são Nonso Anozie, Will Forte, Adeel Akhtar, Dania Ramirez, Stefania Owen, Neil Sandilands e Aliza Vellani. O experiente ator James Brolin é o narrador da série.

Produzida por Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, a primeira temporada de Sweet Tooth já está disponível na Netflix. A segunda temporada não tem previsão de estreia.

