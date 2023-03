Sweet Tooth: Gus corre ainda mais perigo no trailer da 2ª temporada

A Netflix divulgou o primeiro teaser trailer da 2ª temporada de Sweet Tooth. Essa nova leva de episódios mostra que os híbridos correm ainda mais perigo.

Na trama da 2ª temporada, Gus (Christian Convery) e um bando de companheiros híbridos são mantidos prisioneiros pelo General Abbot (Neil Sandilands) e os Últimos Homens. Procurando consolidar o poder encontrando uma cura, Abbot usa as crianças para os experimentos da Dra. Aditya Singh (Adeel Akhtar), que está correndo para salvar sua esposa infectada Rani (Aliza Vellani).

Para proteger seus amigos, Gus concorda em ajudar o Dr. Singh, iniciando uma jornada sombria em suas origens e no papel de sua mãe Birdie (Amy Seimetz). Fora da Reserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) se unem para libertar os híbridos, uma parceria que será testada à medida que os segredos de Jepperd vierem à tona.

Como as revelações do passado ameaçam a possibilidade de redenção no presente, Gus e sua família encontrada encontram-se em rota de colisão com Abbot e as forças do mal que procuram eliminá-los de uma vez por todas.

Veja o teaser trailer de Sweet Tooth, abaixo.

A história de Sweet Tooth na Netflix

Baseada em uma história em quadrinhos da Vertigo, selo da DC Comics, Sweet Tooth conta a história de Gus, um menino-cervo híbrido que viveu isolado com seu pai desde o nascimento – até que ele teve um encontro aparentemente casual com um solitário rude e raivoso chamado Jeppard.

Isso o coloca em uma jornada não apenas pelo que restou da América, mas em direção à perda da inocência, da autodescoberta e da verdade dos híbridos.

O elenco da série é estrelado por Christian Convery como Gus, um garoto apelidado de Sweet Tooth.

Outros nomes são Nonso Anozie, Will Forte, Adeel Akhtar, Dania Ramirez, Stefania Owen, Neil Sandilands e Aliza Vellani. O experiente ator James Brolin é o narrador da série.

Produzida por Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, a primeira temporada de Sweet Tooth já está disponível na Netflix. A segunda temporada chega em 27 de abril à plataforma.

