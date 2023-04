Sweet Tooth: Uma mudança no General Abbot torna ele muito melhor

Alerta de spoilers

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sweet Tooth faz uma grande mudança no General Abbot, que o torna muito melhor que sua contraparte nos quadrinhos.

“Aprisionado pelos Últimos Homens, um menino cervo chamado Gus decide ajudar seus amigos híbridos a fugir antes que seja tarde demais”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sweet Tooth.

Produzida por Robert Downey Jr., Sweet Tooth conta com Christian Convery (O Urso do Pó Branco), Nonso Anozie (Game of Thrones), Adeel Akhtar (Ali & Ava), Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) e Dania Ramirez (Once Upon a Time).

Explicamos abaixo tudo sobre a mudança de Abbot na segunda temporada de Sweet Tooth – cuidado com os spoilers!

Mudança no vilão torna ele muito melhor

Além de trazer muitas mudanças para a história dos quadrinhos de Gus, a 2ª temporada de Sweet Tooth muda significativamente o arco do General Abbot, tornando-o melhor do que seu equivalente no material de origem.

A 1ª temporada de Sweet Tooth enfatizou menos o desenvolvimento do personagem de Abbot, já que girava principalmente em torno do contraste entre a visão distorcida de Jepperd e a percepção inocente de Gus do mundo. No entanto, estabeleceu uma base para seu personagem, insinuando sua formação militar e até que ponto ele estava disposto a ir para encontrar uma cura para a doença.

Ao retratar como ele manipula as pessoas ao seu redor e desvaloriza a vida dos híbridos, a 2ª temporada de Sweet Tooth revela o verdadeiro ditador maligno que repousa sob o comportamento calmo de Abbot.

À medida que a temporada avança, seu fracasso em executar seus planos só o torna mais implacável com os híbridos e aqueles que estão em seu caminho para protegê-los. Mesmo assim, em comparação com sua versão dos quadrinhos, o General Abbot na 2ª temporada de Sweet Tooth parece muito menos perverso e mais simpático.

O vilão da 2ª temporada de Sweet Tooth não é gentil com os híbridos e até parece acreditar que essa espécie é inferior aos humanos. Para de alguma forma encontrar uma cura para a doença, ele até aprisiona as crianças híbridas e força o Dr. Aditya Singh a realizar experimentos nelas.

No entanto, ao contrário do Abbot do material de origem, ele nunca parece totalmente sádico em sua abordagem e só faz o necessário para alcançar sua visão de um mundo melhor.

Comparado a ele, a versão dos quadrinhos parece extremamente sangue frio, pois ele não mostra misericórdia para com os híbridos inocentes e até os mata das maneiras mais horríveis.

Os pequenos tons de cinza na caracterização do General Abbot também permitem que a série da Netflix configure um mal maior para a 3ª temporada de Sweet Tooth. Abbot morre no final da 2ª temporada e sua saída deixa Helen Zhang como a grande vilã, que, ao contrário dele, pouco se importa com o futuro da humanidade.

Você já pode assistir todos os episódios da 2ª temporada de Sweet Tooth na Netflix.

