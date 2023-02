Sylvester Stallone e família ganham série no Paramount+

O ator Sylvester Stallone e sua família irão estrelar uma nova série para o Paramount+, seguindo a parceria do astro com o streaming.

A estrela de Tulsa King está com tudo na Paramount, e a plataforma anunciou The Family Stallone, seriado documental sobre o astro. A série de oito episódios vai seguir o ator, bem como a esposa, Jennifer Flavin Stallone, e suas filhas Sophia, Sistine e Scarlet (via Deadline).

Na nova série, os espectadores irão acompanhar as histórias de uma das famílias mais famosas de Hollywood. O lançamento acontece ainda neste ano.

O astro ainda foi visto no comercial do Paramount+ para o Super Bowl, reunindo Stallone e diversos atores de outras séries.

Veja o vídeo, abaixo.

Sylvester Stallone planeja aposentadoria como ator

Um dos maiores astros de ação do cinema está preparando sua aposentadoria. Sylvester Stallone revelou em entrevista ao Indiwire que planeja parar de atuar após a série Tulsa King.

“Acho que Tulsa King pode ser meu canto do cisne”, disse Stallone sobre sua primeira série de TV, produzida pela Paramount+.

Entre os próximos projetos do o astro de Rambo e Rocky como produtor estão a cinebiografia de Edgar Allen Poe e a nova série do criador de Yellowstone, Stephen Kay.

Tulsa King mostra Sylvester Stallone na pele do mafioso Dwight Manfredi, que acaba de ser solto após 25 anos na prisão e acaba em uma cidade que não é tão tranquila quanto ele imaginava. Nela, ele forma uma nova equipe de criminosos com o objetivo de conquistar poder e influência na região.

A primeira temporada de Tulsa King está disponível na Paramount+.

