Tales of the Walking Dead: Série ganha primeiras fotos e data de estreia

Foram divulgadas as primeiras imagens de Tales of the Walking Dead, a nova série derivada de The Walking Dead.

Além disso, agora sabemos que a data de estreia da primeira temporada está marcada para 14 de agosto.

Confira abaixo as primeiras imagens de Tales of the Walking Dead, série derivada de The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead terá o formato de antologia, mostrando uma nova história por episódio.

Como mencionado anteriormente, Tales of the Walking Dead terá lançamento em 14 de agosto.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.