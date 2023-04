Tales of the Walking Dead vai ganhar segunda temporada

A AMC vai seguir com Tales from The Walking Dead. Provisoriamente intitulada More Tales From the TWDU (sigla para universo de The Walking Dead), trata-se de uma nova temporada roteirizada de seis episódios.

Scott M. Gimple o diretor criativo do TWD Universe da AMC, que criou o spin-off The Walking Dead: World Beyond e Tales of the Walking Dead – está supervisionando o projeto, informa o ComicBook.

Continua depois da publicidade

More Tales From the TWDU segue Tales of the Walking Dead, que estreou no verão passado na AMC e AMC+ como uma antologia episódica composta por seis episódios independentes ambientados dentro do apocalipse.

Um episódio detalhou a história de origem de Alpha (Samantha Morton), enquanto outros introduziram novos personagens interpretados por recém-chegados ao Universo The Walking Dead, como Terry Crews, Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez e Anthony Edwards.

Gimple disse que uma potencial segunda temporada de Tales traria de volta personagens antigos que viveram e morreram em The Walking Dead.

Mais sobre Tales of the Walking Dead

Em Tales of the Walking Dead, vemos seis histórias diferentes, trazendo velhos e novos personagens, mesmo os que já morreram no universo do terror.

O elenco ainda conta com Daniella Pined, Anthony Edwards, Embeth Davidtz, Poppy Liu, Danny Ramirez e Jessie T Usher, entre outros.

A estreia de Tales of the Walking Dead está marcada para 14 de agosto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.