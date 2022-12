Tão bom quanto? Avatar da Netflix é comparada a Sandman

A adaptação em live-action de Avatar: A Lenda de Aang está em desenvolvimento na Netflix e os fãs estão preocupados, com razão, é claro. Agora, um executivo da Gigante do streaming comparou o novo seriado a Sandman (também da Netflix), que foi aclamada pelos fãs e críticos.

Em entrevista à Variety, o chefe de séries roteirizadas da Netflix nos Estados Unidos e Canadá, Peter Friedlander, disse que a gigante do streaming está encarando suas maiores propriedades intelectuais como “especiais”.

“Eu acho que vai ser o que você quer que seja. É muito especial, como Sandman, e queremos lidar com isso de forma habilidosa para os fãs e também trazer uma nova vida à obra de uma forma que honre o original e celebre sua nova iteração”.

“É um espetáculo deslumbrante. Esses shows são produções muito grandes, e leva muito tempo, tanto no lado da produção quanto na pós, então você tem que respeitar a longa jornada de alguns desses seriados para entregar o que não foi feito na televisão antes. E é isso que queremos em relação a muitos desses tipos de shows quando estamos trabalhando neles, seja Avatar ou One Piece ou Three-Body Problem”, continuou o executivo.

Mais sobre o live action de Avatar: A Lenda de Aang na Netflix

Ainda que a série seja aguardada com ceticismo após o fracasso da adaptação original em live-action, parece haver alguma esperança de sucesso na versão da Netflix.

A série pretende seguir o Livro Um do desenho animado, com oito episódios de uma hora cada. Dado que a primeira temporada de Avatar: A Lenda de Aang teve 20 episódios com 20 minutos de duração, isso significa que o programa da Netflix terá 80 minutos a mais do que o desenho para detalhar os personagens, o que é um ótimo sinal.

O elenco apresenta Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio Tarbel como Katara, Ian Ousley como Sokka e Dallas Liu como Zuko, bem como algumas outras figuras-chave como Daniel Dae Kim como Ozai e Iroh vivido por Hyung Lee.

Infelizmente, também existem alguns sinais de que o programa pode não estar indo na direção certa. Com os showrunners originais e criadores da série animada Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko deixando a produção, há um sério risco de que o programa cometa os mesmos erros da primeira adaptação.

Ainda não há data de estreia para a série em live-action de Avatar: A Lenda de Aang.

