Teaser de Law & Order: SVU indica momento aguardado por fãs de Olivia e Elliot

Atenção para spoilers a seguir!

Um teaser do próximo episódio da 24ª temporada de Law & Order: SVU indica um beijo entre Olivia Benson e Elliot Stabler. Este momento é aguardado pelos fãs da série desde a volta de Elliot para à franquia na série derivada Law & Order: Organized Crime.

No vídeo, Benson (Mariska Hargitay) ainda está tentando derrubar o chefe do crime que tentou matá-la, e conta com a ajuda de Stabler (Christopher Meloni) para isso. No final do teaser, então, Stabler se encontra com Benson e eles se abraçam e quase se beijam, quando acontece um corte abrupto na cena.

Veja o teaser:

LAW AND ORDER SVU EPISODE 12 PROMO

BENSON AND STABLER (HD) pic.twitter.com/s3QLdv1etn — B (@UndeniableOps) January 21, 2023

Mais detalhes

No episódio, o 12º da temporada, Benson e Carisi colocam um chefe do crime vingativo em julgamento. Fin tenta ajudar uma mulher que foi drogada e deixada para morrer. Velasco toma medidas drásticas para obter informações de uma testemunha.

Intitulado “Blood Out”, o episódio vai ao ar em 26 de janeiro nos EUA.

Law & Order: SVU é exibida no Brasil pelo Globoplay.

