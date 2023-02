Ted Lasso: 3ª temporada ganha trailer completo

A Apple TV+ liberou o primeiro trailer completo da 3ª temporada de Ted Lasso.

No trailer, Nate está trabalhando para Rupert no West Ham United, mas não parece entusiasmado com a situação. Ted, Beard e Roy, enquanto isso, tentam manter todos no caminho certo no AFC Richmond, enquanto Keeley se acomoda em seu novo papel como chefe.

Confira o vídeo abaixo:

Mais sobre a 3ª temporada de Ted Lasso

“Nesta terceira temporada de Ted Lasso, o recém-promovido AFC Richmond enfrenta o ridículo, já que as previsões da mídia o colocam como último na Premier League e Nate (Nick Mohammed), agora aclamado como o “garoto maravilha”, foi trabalhar para Rupert (Anthony Head) no West Ham United”, começa a sinopse oficial desse terceiro ano.

“Na sequência da controversa saída de Nate de Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de técnico assistente, ao lado de Beard (Brendan Hunt). Enquanto isso, enquanto Ted (Jason Sudeikis) lida com as pressões no trabalho, ele continua a lutar com seus próprios problemas pessoais em casa, Rebecca (Hannah Waddingham) está focada em derrotar Rupert, e Keeley (Juno Temple) navega sendo a chefe de sua própria agência de relações públicas. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas o time Lasso está pronto para dar o seu melhor de qualquer maneira”, continua a sinopse.

A terceira temporada de Ted Lasso terá 12 episódios e estreia em 15 de março no Apple TV+.

