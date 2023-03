Ted Lasso acaba na 3ª temporada, indica Jason Sudeikis

Ted Lasso é uma daquelas séries que gostaríamos que durasse para sempre, tendo em vista o quão bem qualquer pessoa se sente após assistí-la. No entanto, parece que o fim está próximo.

Jason Sudeikis, que interpreta o personagem titular, voltou a indicar – para não dizer que deixou bem claro – que a série acaba na terceira temporada.

“Este é o fim desta história que queríamos contar, que esperávamos contar, que adorávamos contar”, disse Sudeikis ao Deadline. “O fato de que as pessoas querem mais e são curiosas além do que elas não viram ainda – a 3ª temporada – é lisonjeiro. Talvez em 31 de maio, uma vez que todos os 12 episódios da temporada [tenham sido lançados], eles estejam tipo, ‘Cara, você sabe o que, nós entendemos, estamos bem. Não precisamos mais, conseguimos’. Mas até que esse momento chegue, vou apreciar a curiosidade além do que criamos até agora.”

“Jason Sudeikis, vencedor do Globo de Ouro, é Ted Lasso, um técnico de futebol americano que se muda para a Inglaterra para treinar um time de futebol, apesar da falta de experiência. Mas o que lhe falta em conhecimento, ele compensa com otimismo, força e… biscoitos”, diz a sinopse oficial de Ted Lasso.

Pôster de Ted Lasso

Mais sobre a 3ª temporada de Ted Lasso

“Nesta terceira temporada de Ted Lasso, o recém-promovido AFC Richmond enfrenta o ridículo, já que as previsões da mídia o colocam como último na Premier League e Nate (Nick Mohammed), agora aclamado como o “garoto maravilha”, foi trabalhar para Rupert (Anthony Head) no West Ham United”, começa a sinopse oficial desse terceiro ano.

“Na sequência da controversa saída de Nate de Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de técnico assistente, ao lado de Beard (Brendan Hunt). Enquanto isso, enquanto Ted (Jason Sudeikis) lida com as pressões no trabalho, ele continua a lutar com seus próprios problemas pessoais em casa, Rebecca (Hannah Waddingham) está focada em derrotar Rupert, e Keeley (Juno Temple) navega sendo a chefe de sua própria agência de relações públicas. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas o time Lasso está pronto para dar o seu melhor de qualquer maneira”, continua a sinopse.

A terceira temporada de Ted Lasso estreia em 15 de março no Apple TV+.

