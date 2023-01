Tem a ver com Sheldon: Atriz de Big Bang Theory revelou a parte mais difícil de viver Amy

Introduzida na 3ª temporada de The Big Bang Theory, Amy não demorou a se tornar uma das personagens mais queridas da sitcom, em parte devido à excelente interpretação de Mayim Bialik. Em uma entrevista recente, a atriz revelou a parte mais difícil de viver Amy, e para a surpresa dos fãs, a resposta tem a ver com Sheldon.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo o que Mayim Bialik disse sobre a parte mais complexa de interpretar Amy em The Big Bang Theory; confira!

Em The Big Bang Theory, Amy não é uma versão feminina de Sheldon

Interpretada por Mayim Bialik, Amy cultiva muitas semelhanças com Sheldon, mas definitivamente, não é somente uma “versão feminina” do personagem.

Segundo a atriz, seu maior desafio em The Big Bang Theory foi justamente esse: não caracterizar Amy como um “clone” de Sheldon.

Em uma entrevista à revista Variety, a atriz falou mais sobre a parte mais difícil de interpretar Amy em The Big Bang Theory.

“Todo mundo ama o Jim Parsons. Não precisamos de outro Jim Parsons! Ele é perfeito à sua maneira. Então, meu grande desafio foi oferecer à minha personagem perspectivas diferentes, para que ela não só o imitasse”, afirmou a atriz.

No papo com a imprensa, Bialik revelou também que, nos bastidores de The Big Bang Theory, seus desafios foram compartilhados com Kaley Cuoco, a intérprete de Penny.

“A Kaley Cuoco e eu fomos as únicas (atrizes) que não foram ao conservatório. Às vezes, sinto um certo senso de inadequação. Me preocupo com isso. Será que meu processo é adequado? Mas o elenco é muito gentil. Nós nos ajudamos”, disse a atriz, referindo-se ao fato de não ter estudado atuação de maneira tradicional.

Em The Big Bang Theory, a química entre Sheldon e Amy é inegável. Ainda na entrevista com a Variety, Mayim Bialik explicou o principal motivo por trás dessa grande conexão.

“Algo que funcionou muito bem para nós, como parceiros atores, e talvez como parceiros produtores, é que não somos excessivamente sentimentais, o que acho bastante útil. Foi útil em nossa atuação e também na maneira como lidamos com o final de uma década juntos”, afirmou a atriz.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.