Tem sextape e escândalo: Conheça Intimidade, a nova série da Netflix

Se você gosta de produções de mistério, dramas políticos e séries que abordam temas da vida real, Intimidade é a sugestão perfeita. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a produção espanhola tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Sua história começa com o vazamento de uma sextape e a gênese de um grande escândalo.

Criada por Verónica Fernández e Laura Sarmiento, Intimidade acompanha uma história dramática e intrigante, ambientada nos bastidores do poder. Em sua primeira temporada, a série conta com apenas 8 episódios.

Desde sua estreia na Netflix, Intimidade tem chamado a atenção da crítica especializada. A série recebeu muitos elogios pelas performance do elenco, pelo ritmo da trama e pela abordagem responsável de um tema bastante delicado.

Parece promissor, certo? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Intimidade na Netflix; confira abaixo.

Conheça a história dramática de Intimidade na Netflix

Intimidade chega na Netflix com o característico estilo dos thrillers espanhóis. Por isso, a série já é comparada a sucessos como A Desordem que Ficou e Entrevías.

A trama de Intimidade tem início com o misterioso vazamento de um vídeo sexual protagonizado por uma influente política.

“Um vídeo de sexo gravado em segredo ameaça a carreira de uma política em ascensão”, afirma a sinopse oficial de Intimidade na Netflix.

Intimidade foca na história de 4 mulheres diferentes – todas elas obrigadas a manter um delicado equilíbrio entre a imagem pública e a vida pessoal.

A série lida com algumas das consequências mais tristes dos crimes digitais. Entre elas, as dores da exposição, o sentimento de invasão e a influência de revelações íntimas na vida pública de representantes do estado.

Durante a 1ª temporada, a série também aborda a trama de Bego, uma mulher determinada a descobrir a verdade sobre o suicídio da irmã – que passou por um trauma parecido com o da protagonista.

Elenco de Intimidade tem estrela de La Casa de Papel

O elenco de Intimidade é liderado por 5 famosas atrizes espanholas, com projetos elogiados no cinema e na TV.

Verónica Echegui, famosa por séries como Os Pacientes do Dr. Garcia e 3 Caminhos, interpreta Ane.

Itziar Ituño, por sua vez, vive Malen. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Lisboa no hit La Casa de Papel.

Emma Suárez, de Julieta, O Esquilo Vermelho e o aclamado thriller Criminal: Espanha, interpreta Miren. Ana Wagener, do suspense Um Contratempo, vive Alicia.

O elenco principal de Intimidade é completado por Patricia López Arnaiz (Uma Visão Diferente) como Bego.

Intimidade já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

