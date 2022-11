Temporada final de Disque Amiga Para Matar estreia na Netflix; saiba tudo

Os fãs já podem comemorar: a 3ª (e última) temporada de Disque Amiga Para Matar acaba de estrear na Netflix. Os episódios chegam com atraso, devido à pandemia de Covid-19 e ao diagnóstico de esclerose múltipla da estrela Christina Applegate. Agora, os espectadores já podem conferir como termina a trama de Jen e Judy.

“Uma viúva furiosa procura quem estava ao volante do carro que matou seu marido e fica amiga de uma otimista excêntrica – mas ela não é bem o que parece”, afirma a sinopse oficial de Disque Amiga Para Matar.

Misturando comédia, drama e suspense, a série é protagonizada por Christina Applegate (Samantha Who?) e Linda Cardellini (Scooby-Doo).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia da temporada final de Disque Amiga Para Matar; confira.

De que fala a temporada final de Disque Amiga Para Matar?

A temporada final de Disque Amiga Para Matar é ambientada logo após os eventos bombásticos do segundo ano.

“Jen e Judy ficaram amigas por causa de um atropelamento. Agora, outro acidente chocante vai alterar o futuro dessa amizade”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Disque Amiga Para Matar.

No primeiro episódio do novo ano, um acidente inesperado desencadeia lembranças ruins para Jen, que passa a encarar suas atitudes com uma nova perspectiva.

Judy, por sua vez, recebe notícias chocantes sobre Steve. Ben, finalmente, consegue relembrar alguns aspectos do acidente.

Nos episódios finais, Judy e Jen também protagonizam uma alucinante fuga para o México. Será que as personagens conseguirão terminar a história sãs e salvas? Só assistindo aos últimos capítulos para saber.

Quem retorna na temporada final de Disque Amiga Para Matar

Grande parte do elenco original de Disque Amiga Para Matar retorna na temporada final da série da Netflix.

Como indica a sinopse, os espectadores podem aguardar a volta de Christina Applegate e Linda Cardellini como Jen e Judy.

Christina Applegate, vale lembrar, foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2022. Após Disque Amiga Para Matar, a atriz deve dar um tempo na carreira.

Linda Cardellini, por sua vez, é conhecida por sua performance como Velma no filme Scooby Doo. A atriz também está em Legalmente Loira.

O elenco da 3ª temporada de Disque Amiga Para Matar conta também com James Marsden (Ben), Sam McCarthy (Charlie), Luke Roessler (Henry), Diana-Maria Riva (Ana Perez), Brandon Scott (Nick), Suzy Nakamura (Karen), Max Jenkins (Christopher), Valerie Mahaffey (Lorna) e Keong Sim (Pastor Wayne).

Data de estreia da 3ª temporada de Disque Amiga Para Matar

A 3ª e última temporada de Disque Amiga Para Matar estreou na Netflix em 17 de novembro de 2022.

O último ano da série conta com 10 episódios. Você já pode conferir todos eles na plataforma. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.