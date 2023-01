Temporada final de Meredith em Grey’s Anatomy estreia no Brasil; saiba tudo

Os fãs de Grey’s Anatomy podem comemorar: a 19ª temporada do drama médico acaba de estrear no Brasil! Os novos episódios são os últimos com Ellen Pompeo no papel de Meredith Grey. A atriz, vale lembrar, deixou a série após interpretar a médica por quase 20 anos.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia da 19ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil; confira!

19ª temporada de Grey’s Anatomy traz a despedida de Meredith Grey

Para a tristeza dos fãs de Grey’s Anatomy, a “era” de Meredith Grey chegou ao fim. Anteriormente, a emissora ABC já havia revelado que o papel de Ellen Pompeo seria bem menor na 19ª temporada.

Desde o lançamento do 18º ano, Pompeo passou a trabalhar com os executivos da ABC para encontrar uma maneira de Grey’s Anatomy sobreviver sem Meredith.

Na 19ª temporada, dessa forma, um dos eventos mais importantes é a despedida de Meredith. Fique tranquilo! Não vamos revelar spoilers sobre o último episódio da personagem.

“Depois de longos seis meses, o Grey Sloan Memorial restabelece seu programa de residência. Um grupo de jovens, esforçados e talentosos estagiários é recrutado, e enquanto isso, os cirurgiões trabalham para retornar o programa à sua antiga glória”, afirma a sinopse oficial da 19ª temporada de Grey’s Anatomy.

Sem Meredith, Grey’s Anatomy introduz novos personagens

Na 19ª temporada de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo assume um papel bem menos importante, reduzindo suas aparições até a despedida de Meredith.

O elenco principal do drama médico conta também com Chandra Wilson (Miranda), James Pickens Jr (Webber), Kevin McKidd (Owen), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo), Kelly McCreary (Maggie), Kim Raver (Teddy), Jake Borelli (Levi) e Chris Carmack (Link)

Kate Walsh, a divertida Addison Montgomery, também retorna no décimo-nono ano, aparecendo em alguns dos episódios mais memoráveis da nova temporada.

Simone, Blue, Jules, Mika e Lucas, os novos residentes do Grey Sloan Memorial, são interpretados, respectivamente, por Alexis Floyd (Inventando Anna), Harry Shum Jr (Glee), Adelaide Kane (Reinado), Midori Francis (Dash & Lily) e Niko Terho (Station 19).

Data de estreia da 19ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil

A 19ª temporada de Grey’s Anatomy estreou no Brasil no dia 17 de janeiro. Os novos episódios da série são exibidos pelo Sony Channel.

No canal da TV fechada, Grey’s Anatomy vai ao ar às 21h de terça-feira.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.