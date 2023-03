Temporada final de Stranger Things já tem data de início de filmagens

Stranger Things está chegando ao fim e já sabemos, enfim, quando a última temporada da série da Netflix começará a ser filmada.

David Harbour anunciou que Stranger Things começará a filmar sua quinta e última temporada em junho deste ano.

Continua depois da publicidade

Harbour, que interpreta o detetive Jim Hopper na série da Netflix, fez o anúncio na Middle East Film & Comic Con neste fim de semana em Abu Dhabi (via Collider).

“Estamos entrando na quinta temporada. Tenho mais alguns meses para treinar. Começamos a filmar isso em junho e essa será a temporada final. Treinei muito para a quarta temporada. Ele [Hopper] estava em uma posição muito específica, aquela prisão russa”, disse o ator.

“Tratava-se de torná-lo um cara diferente e meio que derramar uma camada de si mesmo fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Mas agora ele está de volta à cidade, ele está de volta à América, onde eles têm cheeseburgers, então ele será bem alimentado”, continuou

Stranger Things precisa acabar, diz ator

Stranger Things colocou David Harbour no mapa. Agora, no entanto, o ator acredita que está na hora da série da Netflix acabar.

Ainda não tendo filmado a temporada final do seriado de sucesso, e com inúmeros outros projetos em andamento, Harbour admitiu que tem um ano ocupado pela frente, mas está ansioso para acabar com Stranger Things.

“Já estou me sentindo exausto”, disse ele ao Discussing Film. “Sinto que preciso de um cochilo. Só de pensar neste ano, vai ser uma loucura. Não é nada como eu já fiz antes”.

“Você sabe, Stranger Things precisa acabar. Temos que seguir em frente porque as crianças estão crescendo, temos que filmar esse negócio!”.

Harbour também disse que quando Stranger Things começou, ele “nunca queria que terminasse”.

No entanto, depois de várias temporadas, ele explicou que agora se sente diferente e, em vez disso, está ansioso para passar para novos projetos.

“Agora já se passaram quase nove anos desde que filmamos a primeira temporada, e acho que é hora de terminar”, acrescentou o ator. “Mas é, claro, muito agridoce.”

A temporada final de Stranger Things consistirá de 8 episódios.

Enquanto a reta final de Stranger Things não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.