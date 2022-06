Teoria de Stranger Things vai mudar a forma como você vê a Sra. Kelly

Na 4ª temporada de Stranger Things, a Sra. Kelly é a gentil conselheira vocacional que tenta ajudar Max a lidar com o luto pela morte do irmão. Porém, a personagem pode ser bem mais complexa do que aparenta. Segundo uma teoria de fãs, a Sra. Kelly tem uma conexão chocante com o monstro Vecna – que já tira o sono dos assinantes da Netflix.

Devido à sua enorme extensão, a 4ª temporada de Stranger Things foi dividida em duas partes. A 1ª delas, com 7 episódios, já está disponível na plataforma. A segunda, com apenas 2 capítulos, chega apenas no início de julho.

No decorrer da 4ª temporada, Stranger Things revela que as primeiras vítimas de Vecna – Chrissy e Fred – também eram “pacientes” da Sra. Kelly. Os personagens tinham os mesmos sintomas de Max: dores de cabeça, sangramentos e intensos pesadelos.

Sendo assim, será que a personagem realmente é um “arauto” de Vecna? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a teoria, de acordo com informações do Digital Spy.

Qual é a relação da Sra. Kelly com Vecna em Stranger Things 4?

A suposta conexão entre a Sra. Kelly e Vecna foi citada, primeiramente, em um vídeo do TikTok.

De acordo com uma fã de Stranger Things, antes de serem mortos por Vecna, Chrissy e Fred têm uma visão sobre um sinistro relógio de pêndulo.

Max também vivencia a mesma cena quando – quase – sucumbe aos terrores de Vecna. Graças a Kate Bush, a personagem consegue se salvar.

Sendo assim, qual é a conexão entre Vecna e a Sra. Kelly? De acordo com a teoria dos fãs, o fato da personagem usar um colar com a figura de um relógio é prova suficiente da ligação entre os dois.

A teoria, por si só, não é muito convincente. Os elementos são semelhantes, mas não comprovam qualquer conexão entre os personagens.

Segundo os fãs, existem duas opções. Na primeira delas, a Sra. Kelly está de conluio com Vecna, trabalhando ativamente para despertar os traumas dos adolescentes e garantir novas vítimas para o monstro.

Na segunda alternativa, a Sra. Kelly também é uma vítima, controlada pelo monstro de Stranger Things mesmo sem saber o motivo.

O cerne da teoria está no fato de Chrissy, Fred e Max terem se consultado com a Sra. Kelly antes de serem atacados por Vecna.

No entanto, a correlação não indica, necessariamente, uma causalidade. Afinal de contas, ambas as vítimas do monstro realmente sofrem com traumas emocionais.

Dessa forma, faz sentido eles terem se consultado com a conselheira educacional. Ainda mais nos anos 80, quando a terapia ainda era vista como algo “para gente doida”.

O episódio final da 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things revela a verdadeira identidade de Vecna. Porém, os fãs terão que esperar até julho para conferir se o monstro realmente está conectado à Sra. Kelly.

Enquanto isso, todos os episódios de Stranger Things estão disponíveis na Netflix. Os próximos capítulos estreiam em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.