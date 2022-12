Teoria mais macabra de Pokémon é confirmada

Conquistando fãs no mundo inteiro desde os anos 1990, Pokémon é uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, abrangendo produtos como games, animes, mangás, filmes e aplicativos.

Fãs sabem que treinadores Pokémon como Ash e seus amigos utilizam as criaturinhas para batalhas e desenvolvem com elas um grande senso de amizade.

No entanto, de acordo com o site CBR, os treinadores e habitantes humanos do mundo Pokémon podem usar também os monstrinhos para outros propósitos, bem mais desagradáveis.

Confira tudo sobre a teoria abaixo!

Amigos ou comida?

A grande pergunta dos fãs de Pokémon é a seguinte: os monstrinhos também são usados como alimento pelos humanos?

De acordo com o CBR, um episódio da primeira geração do anime Pokémon revela a inconveniente verdade.

Muitos Pokémon são comidos por humanos Farfech’d, uma espécie de pássaro que sempre aparece acompanhado de um talo de aipo, supostamente chegou perto da extinção por sua utilização como comida pelos humanos.

Pokémon Crystal também abordou a luta da espécie contra sua difamação total. O tipo de Pokémon em questão é muito apreciado por cozinheiros devido ao seu sabor marcante combinado com seu característico vegetal.

Dieta balanceada

Outros Pokémon que lembram animais do mundo real provavelmente também são comidos ou utilizados para a produção de comida.

Milltank, por exemplo, fornece leite. A espécie Chansey também consegue produzir um tipo de ovo altamente valorizado por seu potencial nutritivo.

Se Pokémon mais humanoides e abstratos são comidos, ou mesmo se espécies como Pikachu fazem parte do menu dos humanos, é uma questão mais complicada.

Em uma hipótese mais sinistra, será que treinadores comem a carne de seus próprios Pokémon em situações extremas?

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.