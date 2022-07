Teoria sombria sobre casal de Big Bang Theory assusta fãs por fazer sentido

Howard e Bernadette é o casal mais tradicional de The Big Bang Theory. Os dois se conhecem, logo iniciam um romance e acabam sendo os primeiros a casarem no seriado.

Toda história dos personagens parece leve e sem grandes problemas. No fim, Howard e Bernadette são abençoados com duas crianças.

Porém, uma teoria realmente sombria assusta os fãs de The Big Bang Theory. A sugestão é de que o relacionamento de Howard esconde algo perturbador.

Como mostra o Screen Rant, a sugestão é de que Howard criou Bernadette. Inicialmente, ela seria um robô com a utilidade de apenas se relacionar sexualmente com o personagem.

O que assusta os fãs de The Big Bang Theory é de que a teoria realmente faz sentido.

A teoria sombria de Howard em The Big Bang Theory

O principal argumento é sobre o comportamento de Howard em The Big Bang Theory. O personagem diz que é um conquistador, mas nunca consegue ficar com ninguém – o que provam as várias cantadas em Penny ou Missy, a irmã de Sheldon.

Na comédia, os espectadores aprendem que Howard também tem uma relação complicada com a mãe. Por pior que seja, ele aceita tudo que ela ordena, principalmente na base de gritos.

Com isso, a teoria é de que Howard construiu Bernadette para ter com quem se relacionar. Com o tempo, ela teria assumido consciência, podendo se integrar na sociedade.

Os fãs lembram que Howard tentou antes construir um robô para atender a desejos sexuais. Além disso, Bernadette tem traços da mãe do personagem e é a única mulher que não teve repulsa do cientista no primeiro encontro deles em tela.

Apesar de fazer sentido, a teoria ainda é bastante exagerada para The Big Bang Theory. Como se sabe, a série sempre tentou se basear na realidade.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

