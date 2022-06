Terceira temporada de Sintonia ganha trailer e pôster

A Netflix divulgou o trailer e pôster da terceira temporada de Sintonia, série brasileira de grande sucesso na plataforma.

A prévia mostra Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) e Doni (Jottapê), trazendo um pouco dos desafios que eles irão enfrentar nessa nova leva de episódios.

Conforme a própria Netflix, eles terão planos ambiciosos nessa terceira temporada, a fim de manter as carreiras e vidas pessoais nos trilhos.

Rita irá se preparar para tentar se eleger como vereadora pela congregação, enquanto Doni lutará para manter sua carreira musical em evidência, após ter alcançado o topo das paradas de funk.

Nando, por sua vez, agora um dos criminosos mais procurados do Brasil, questiona se vale a pena continuar no mundo do crime.

Os novos episódios chegam em 13 de julho, menos de um ano após a estreia da segunda temporada da série.

Veja abaixo o trailer e o pôster da terceira temporada.

A história de Sintonia na Netflix

“A trama continua seguindo os passos dos três amigos que, depois de lutarem para conquistar seu espaço, vão enfrentar o desafio de chegar longe sem esquecer as origens”, diz a descrição dessa segunda temporada.

Ao todo são seis episódios repletos de funk, descobertas, conflitos e amizade. Na série Jottapê retorna como Doni, Bruna Mascarenhas como Rita e Christian Malheiros como Nando.

Além deles, juntam-se ao elenco: Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes.

Sintonia tem duas temporadas na Netflix. A terceira temporada estreia em 13 de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.