Terror de Guillermo del Toro com astro de Harry Potter ganha trailer na Netflix

A Netflix lançou o trailer de Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, série produzida por Guillermo del Toro. A antologia de terror conta com Rupert Grint, de Harry Potter, no elenco.

Guillermo del Toro junta diversos diretores experientes no gênero, responsáveis por obras como O Babadook, Splice – A Nova Espécie e Mandy: Sede de Vingança.

Além de Rupert Grint, o elenco conta com Andrew Lincoln, mais conhecido por viver Rick Grimes em The Walking Dead.

A Netflix promete que Cabinet of Curiosities contará histórias sinistras, mágicas, góticas, grotescas e assustadoras. A série deve desafiar as noções tradicionais de terror do público.

Ainda não há previsão de lançamento para Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.