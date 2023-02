That ’90s Show é renovada para a 2ª temporada

A Netflix renovou a série That ’90s Show para uma 2ª temporada com 16 episódios. As informações são do Deadline.

A primeira temporada estreou em janeiro deste ano e logo alcançou o Top 10 de séries mais vistas das Netflix em 35 países, tendo mais de 41 milhões de horas assistidas.

That ’90s Show é a continuação da clássica sitcom That ’70s Show, que teve 8 temporadas exibidas entre 1998 e 2006.

As estrelas da série original se reuniram na tela para a série spinoff de 10 episódios da Netflix, que acontece no verão de 1995 e segue a filha de Eric e Donna, Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), enquanto ela descobre as peculiaridades de Point Place, Wisconsin, em uma visita aos avós, Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith).

Rupp, agora com 71 anos, e Smith, agora com 79, são estrelas recorrentes na nova série.

No elenco, Callie Haverda interpreta Leia Forman, filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, e presumivelmente nomeada em homenagem a Leia Organa. Já Mace Coronel interpreta Jay Kelso, filho de Michael Kelso (Ashton Kutcher) e Jackie Burkhart (Mila Kunis).

Ashley Aufderheide interpreta Gwen, uma leal, mas rebelde, ‘Riot grrrl’ e é descrita como uma “potência pequena, mas nervosa”. Reyn Doi interpreta Ozzie, o melhor amigo de Gwen e abertamente gay, descrito como “incrivelmente honesto”.

Maxwell Acee Donovan interpreta Nate, o irmão mais velho de Gwen que é descrito como um “meio-ocidental alimentado com milho” e dirige uma minivan Dodge surrada.

Samantha Morelos interpreta Nikki, a namorada de Nate que vem de uma família de superempreendedores. Ela é descrita como inteligente e em voluntariado, mas tem uma veia rebelde.

Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp interpretam Red e Kitty Forman, os avós de Leia e os únicos membros do elenco principal que retornam de That ’70s Show.

Os astros do original, como Ashton Kutcher e Mila Kunis, também retornam aos seus papéis, exceto Danny Masterson, que foi acusado de estupro.

A primeira temporada de That ’90s Show está disponível na Netflix.

