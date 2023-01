That ’90s Show revela o que aconteceu a casal icônico de That ’70s Show

A série That ’90s Show já estreou na Netflix e é um dos sucessos da plataforma, e revelou o que aconteceu com um casal icônico de That ’70s Show.

Fez e Jackie, o casal que é interpretado por Wilder Valderrama e Mila Kunis, respectivamente, acabaram rompendo entre si, deixando muitos fãs tristes.

Jackie acabou deixando Fez e se casando com Michael Kelso. No primeiro episódio da nova série, ambos são vistos na cozinha, após seu filho começar a sair com a filha de Eric e Donna.

Durante um momento no terceiro episódio, Fez explicou que Jackie o estava traindo com Michael, e por conta disso, ela o deixou sozinho. Isso aconteceu durante uma estadia em um resort na Jamaica.

Jackie, que agora está com Michael, se casará com ele, mesmo depois de problemas com o novo namorado (via ComicBook).

Mais sobre That ’90s Show

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, diz a sinopse.

O elenco da série conta com Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda, Callie Haverda, Donna Pinciotti, entre outros nomes.

A série foi criada por Bonnie Turner, Terry Turner, Gregg Mettler e Lindsey Turner.

That ’90s Show está disponível na Netflix.

