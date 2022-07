The Acolyte: Atriz de Jogos Vorazes lidera elenco de série Star Wars

Atriz de Jogos Vorazes foi escalada para liderar o elenco de The Acolyte, nova série Star Wars.

Amandla Stenberg vai ser a protagonista do novo programa do Disney+. A informação foi revelada na San Diego Comic-Con deste ano (via Collider).

Não está claro quem ela deve interpretar na série. Recentemente, a diretora de Loki foi cotada para comandar a série.

A atriz ainda divulgou fotos em seu Instagram, confirmando que vai estrelar a nova série, e vestindo uma camiseta do vilão Darth Maul.

Veja o anúncio e as fotos, abaixo.

Mais sobre The Acolyte

A série acontecerá nos dias finais da era da Alta República, e mostrará a ascensão do Lado Sombrio da Força. A era da Alta República terminou cerca de 100 anos antes dos eventos de A Ameaça Fantasma.

No universo Star Wars, um acólito quer dizer que ele é um aprendiz de um Lorde Sith, a ponto de transformar-se em um num futuro próximo.

Porém, o Lorde Sith Darth Bane instituiu a Regra Dois, que diz que deve ter apenas dois Sith – um mestre e um aprendiz -, como é o caso de Palpatine e Darth Vader.

Ainda não há data de estreia para The Acolyte no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

