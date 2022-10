The Big Bang Theory: Ator deu ESSA condição para aparecer na série

The Big Bang Theory teve vários convidados ilustres, e talvez o mais frequente e querido dos fãs tenha sido o ator Bob Newhart no papel de Arthur Jeffries, o Professor Proton.

O personagem é um ator que apresentou o programa infantil de ciência que foi inspiração para Sheldon Cooper se dedicar à física teórica. Jeffries acabou se tornando, mesmo contra sua vontade, um tipo de figura paterna para Cooper durante a série.

Arthur foi introduzido no episódio 22 da 6ª temporada, quando Sheldon e Leonard decidem contratar o ator para realizar seus clássicos experimentos de seu programa de TV.

Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter, Bob Newhart revelou que levantou uma condição para aceitar o papel na série.

A condição de Newhart

Na entrevista, o ator disse que já era fã de The Big Bang Theory antes de aparecer na 6ª temporada e queria colaborar com Chuck Lorre, o criador da série, fazia alguns anos.

Newhart também explicou que teve uma condição para aceitar participar, atuar com uma plateia ao vivo.

“O único pedido que eu fiz foi que [sua participação] teria que ser feita na frente de uma audiência ao vivo, porque com as minhas séries e meu passado no stand-up, eu estava acostumado com um público ao vivo,” declarou o ator.

Newhart também falou sobre seu papel em The Big Bang Theory em uma entrevista com Gold Derby, em 2013. Ele revelou que estava incerto se o público ao vivo ia reconhecê-lo e pediu para Lorre anunciar quem seria o convidado do episódio antes dele aparecer no set.

“Ele disse, ‘não, não, nós vamos deixar eles te descobrirem'[…] Eu não estava sendo modesto mas disse ‘e se eles não me reconhecerem?’ e ele disse ‘não se preocupe, eles vão te reconhecer,'” lembrou o ator.

E realmente reconheceram, Newhart é uma lenda da comédia americana e o público aplaudiu de pé sua chegada no set de The Big Bang Theory. Até os membros do elenco se emocionaram.

The Big Bang Theory está disponível completa na HBO Max.

