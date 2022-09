The Big Bang Theory: Como Sheldon mudou a ciência na vida real

Sheldon Cooper de The Big Bang Theory já virou um ícone da cultura pop, tanto que antes mesmo do fim da série o personagem ganhou o spin off Young Sheldon para falar de sua infância.

A criação do personagem aconteceu quando Bill Prady, cocriador da série que já trabalhou com programação de software, descreveu para um antigo colega de trabalho para Chuck Lorre. O rapaz com que Prady costumava trabalhar era brilhante mas não era bom em interagir com outras pessoas, Lorre então respondeu: “Espera aí, eu nunca vi esse cara na televisão.”

Já quando prepararam o spin off Young Sheldon, a inspiração veio da vida do próprio ator Jim Parsons, que deu vida ao personagem em The Big Band Theory. De acordo com uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Lorre foi inspirado em fazer a nova série por conta do sobrinho do astro.

“O começo foi uma ligação de Jim Parsons, que me mandou um vídeo de seu sobrinho texano de 10 anos que era um prodígio, brilhante, extraordinário, fora da caixa, absurdamente inteligente.” Se lembra o produtor, e continuou: “E Jim perguntou, ‘Tem alguma coisa que podemos fazer com isto?’ Eu disse, ‘Bem, se nós quiséssemos fazer uma série sobre um jovem brilhante, uma comédia, temos que construir isso na nossa série. Essa é a história de Sheldon Cooper.”

Mas não é só a arte que imita a vida, o personagem também afetou o mundo real de uma forma surpreendente.

O nome de uma abelha é homenagem a Sheldon

Existe uma espécie de abelha descoberta em 2012, que o nome é uma referência à frase de efeito de Sheldon. A abelha de orquídea foi chamada de Euglossa bazinga pelo seu descobridor, André Nemésio, da Universidade Federal de Uberlândia. O inseto é encontrada no Cerrado brasileiro.

O artigo científico sobre a descoberta, descreve os motivos da escolha do nome: “O epíteto específico é uma homenagem ao inteligente, engraçado e cativante personagem ‘nerd’, Sheldon Cooper, brilhantemente interpretado pelo ator norte-americano James Joseph ‘Jim’ Parsons, na série de TV na CBS ‘The Big Bang Theory’. ‘Bazinga’ a expressão cômica favorita de Sheldon Cooper, usada por ele quando está enganando alguém, foi escolhida para representar a espécie. Euglossa bazinga nos enganou por algum tempo, por conta de sua similaridade com a E. ignita, o que nos levou a usar ‘bazinga,'”

Além da abelha, também existe um asteroide nomeado em homenagem ao personagem, conhecido como 246247 Sheldoncooper.

O amor de cientistas pela série não é uma surpresa. Em um artigo para a Physics Today, Margaret Weitekamp, curadora do museu aeroespacial americano Smithsonian, escreveu sobre a forma que a série retrata os personagens de forma simpática, diferente de outras produções que usam estereótipos para inserir cientistas em suas obras. Portanto, muitos cientistas se sentem lisonjeados pela forma que The Big Bang Theory os retrata.

The Big Band Theory e Young Sheldon estão disponíveis na HBO Max.

