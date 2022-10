The Big Bang Theory estraga romance de Young Sheldon

O relacionamento de Penny e Leonard é um dos pontos mais importantes de The Big Bang Theory, especialmente no começo da série. Infelizmente, ele acaba estragando um romance de Young Sheldon.

A história de Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) de The Big Bang Theory já estragou o que acontece ao lado de Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) em Young Sheldon.

Depois de passar por um período difícil devido às notícias inesperadas da gravidez, as coisas parecem estar finalmente entrando em ordem, pois Mandy e Georgie aprendem a pelo menos ser civis um com o outro, apesar de ainda estarem separados.

Embora ainda seja difícil prever o que exatamente acontecerá com eles a longo prazo, The Big Bang Theory já deu uma ideia de como sua reconciliação acontecerá no futuro próximo.

Trama repetida

O terceiro episódio da sexta temporada de Young Sheldon configura o arco de Mandy e Georgie para ser semelhante ao que aconteceu com a história de Penny e Leonard em The Big Bang Theory.

Depois de recusar a ajuda de seu ex-namorado várias vezes, Mandy finalmente voltou porque foi expulsa de seu apartamento. Georgie não poderia ser mais gentil e prestativa.

Apesar de sua própria situação, ele a recebeu em sua própria casa – que é realmente a garagem da família Cooper.

Georgie também foi atencioso e gentil enquanto tenta manter Mandy o mais confortável possível. Isso é uma reminiscência do tratamento de Penny por Leonard, o que os levou a ficarem juntos em The Big Bang Theory.

Apesar do envolvimento de Sheldon (Jim Parsons) em seu relacionamento, Penny ficou por perto e acabou se casando com Leonard. Essencialmente, se Georgie continuar sendo ótimo com Mandy, ele pode conquistá-la, da mesma forma que Leonard fez com Penny.

Assim sendo, já é fácil prever o que acontecerá na série. A menos que os roteiristas estejam despistando os fãs, é claro.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

