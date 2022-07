The Big Bang Theory: Fãs não suportam ISSO na série

The Big Bang Theory marcou época como um grande sucesso da TV. Durante este tempo, a série conquistou uma grande legião de fãs.

Existe, no entanto, um detalhe que parece incomodar alguns fãs desde o início. Trata-se da dinâmica “irritante” entre Sheldon e Howard.

Continua depois da publicidade

Apesar de todos serem amigos, em muitos momentos não dá para entender como Sheldon e Howard se tornaram próximos.

Os personagens já discutiram muitas vezes, e Sheldon parece ser excessivamente malvado com Howard, mesmo quando este tenta ser amigável.

Isto se tornou o centro de um debate entre fãs de The Big Bang Theory no Reddit. Muitos expressaram que ficaram um pouco incomodados com isso ao longo da série.

“Por que Sheldon é tão idiota com Howard o tempo todo? Ele se sente intimidado por ele ou algo assim? É realmente enfurecedor de assistir às vezes, especialmente porque Howard geralmente tenta ser legal com ele”, comentou uma internauta.

Outra pessoa observou que Sheldon acha que Howard é quem mais “dá trabalho” entre os seus amigos. Ele gosta de estar sob controle de tudo e de todos, mas com Howard, isso é um pouco mais complicado.

“Howard parece ser a pessoa que menos aceita as exigências de Sheldon. Em outras palavras, Howard é o mais difícil de controlar para Sheldon”, escreveu a internauta.

Por que Sheldon e Howard não se dão bem?

Por outro lado, isso não é totalmente sem sentido em The Big Bang Theory. Um episódio da série revelou que Sheldon não é muito amigável com Howard porque, no início de sua amizade, o colega vivia fazendo brincadeiras maldosas com ele.

Isso criou uma desconfiança por parte de Sheldon. Mesmo que eles estejam sempre justos, por fazerem parte do mesmo grupo de amigos.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.