The Big Bang Theory já passou por emergência radioativa durante filmagens

The Big Bang Theory já passou por muitos momentos inusitados dentro da série, mas uma emergência radioativa de verdade aconteceu na vida real, no set do seriado. Felizmente, um desastre maior foi evitado.

Agora, 15 anos após a estreia do piloto, os criadores do programa ainda estão revelando detalhes dos bastidores desconhecidos até mesmo para os fãs mais obstinados de The Big Bang Theory.

Os criadores de The Big Bang Theory, Bill Prady e Chuck Lorre, falaram com a Entertainment Weekly sobre a série 15 anos após sua estreia.

Houve inúmeros momentos para relembrar, incluindo um incidente em que urânio teve que ser removido do set.

Incidente radioativo em The Big Bang Theory

Prady explicou que durante um dia de filmagens, um físico de verdade visitou o set para uma turnê. Ele apontou uma caixa de madeira que ele sabia ser um contador Geiger que era bem antigo.

O físico mencionou que muitos desses dispositivos foram fabricados com um pedaço de urânio para calibração antes de ser amplamente entendido o quão perigoso o produto químico poderia ser.

O urânio é extremamente tóxico devido às suas propriedades radioativas e químicas.

O físico tinha um contador Geiger funcionando em seu carro, que é usado para detectar radiação.

Ele colocou o instrumento ao lado da caixa velha para ver o que aconteceria. Aparentemente, começou a fazer barulhos para indicar que havia radiação próxima.

“Então ele abriu o antigo contador Geiger, viu o urânio e disse: ‘Vou colocar isso em uma caixa de chumbo e tirá-lo daqui agora'”, explicou Prady. Dessa forma, um desastre foi evitado no set da série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

