The Big Bang Theory: O real motivo de Sheldon tratar mal seus amigos

Sheldon é uma pessoa extremamente difícil de se lidar, especialmente nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory. A série derivada Young Sheldon explica por que o personagem é assim.

Apesar de seu intelecto, Sheldon sempre teve problemas de socialização. Então foi quase um milagre que ele encontrou um grupo leal de amigos que ficou com ele em meio a todas as suas falhas em The Big Bang Theory.

A falta de habilidades humanas de Sheldon não era a única coisa que tornava difícil sair com ele. Às vezes, é quase como se ele estivesse intencionalmente tentando machucar seus amigos, o que tornou mais impressionante que eles tenham ficado com ele todos esses anos.

Young Sheldon se aprofunda no personagem, explorando sua infância com sua família no Texas, e de alguma forma explica suas peculiaridades e as justifica até certo ponto.

Em vez de se concentrar apenas em seu personagem titular, a série derivada também aborda o resto da família Cooper. Dessa forma, o comportamento de Sheldon adulto é explicado.

Trágica origem do comportamento de Sheldon

Especificamente, as experiências de Mary, mãe de Sheldon, na quinta temporada da série derivada podem ter impactado diretamente como o personagem se comporta em torno de seus amigos em The Big Bang Theory.

Depois que surgiram as notícias inesperadas da gravidez de Georgie (Montana Jordan), os Coopers se tornaram o assunto da cidade.

Mary foi demitida sem cerimônia pelo pastor Jeff (Matt Hobby) e apesar de sua devoção à sua igreja, toda a congregação virou as costas para ela.

Isso magoou profundamente Mary, especialmente depois de tudo que ela deu à congregação. Ela não passava de uma amiga leal do pastor Jeff, às vezes até priorizando ajudá-lo em vez de seu próprio marido.

Vendo isso, Sheldon chegou à conclusão de que todos o trairiam. Então, quando Sheldon se tornou amigo de Leonard (Johnny Galecki) e o resto da gangue de Pasadena, ele conscientemente agiu às vezes apenas para ver o quanto ele pode provocá-los até que vão embora.

Era sua maneira de se proteger de sofrer o mesmo destino que sua mãe sofreu. Sem o conhecimento dele, seus amigos de The Big Bang Theory não são nada parecidos com os membros da igreja de Mary.

