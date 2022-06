The Big Bang Theory some com personagem e desperdiça ótima história

The Big Bang Theory introduz diversas personagens ao longo de suas 12 temporadas. Uma delas, no entanto, soa como uma grande oportunidade perdida, por mais que tenha aparecido em mais de um episódio.

A sexta temporada da série introduz a personagem Alex Jensen, vivida por Margo Harshman. Ela era uma candidata ao doutorado em Física da Caltech, que estava incrivelmente animada para trabalhar com alguém com a inteligência, habilidades e notoriedade em seu campo escolhido.

No entanto, a personagem sumiu inexplicavelmente na temporada posterior, sem a série oferecer qualquer tipo de explicação por trás desse sumiço.

Curiosamente, Alex parecia se acostumar a trabalhar com Sheldon rapidamente. Ao mesmo tempo, ela teve que denunciá-lo aos Recursos Humanos em pelo menos uma ocasião.

Ela também desenvolveu uma queda por Leonard, algo que ele ignorava. O aborrecimento de Sheldon com sua fixação por Leonard levou à reclamação do RH. Alex apareceu um total de quatro vezes na 6ª temporada, pela última vez no episódio 16.

Naturalmente, há algumas teorias por trás do sumiço da personagem, mas, mais importante, é o fato da série desperdiçar uma ótima oportunidade de desenvolver Sheldon no seu trabalho.

Desperdício de personagem

As 12 temporadas de The Big Bang Theory essencialmente fazem Sheldon evoluir socialmente, mas no trabalho ele permanece uma figura solitária, mandona, que tem dificuldades em trabalhar com outros (embora ele cresça um pouco nesse quesito no seriado).

Sheldon não trata Alex como uma cientista e sim alguém para fazer tarefas mundanas para ele, que não correspondem à natureza do trabalho dela de fato.

A série simplesmente desperdiçou a oportunidade de fazer ele evoluir nesse quesito, fazendo com que ele enxergasse-a como uma doutoranda de fato.

Infelizmente para Alex, sua carreira em física dependia de Sheldon e de como ele trabalhava com ela. Não era uma posição invejável para alguém no processo de tentar construir um futuro em um campo difícil.

É perfeitamente possível que Alex tenha completado seu doutorado e seguido sua vida. Mas nenhuma resposta clara ao seu destino foi dada na série, então qualquer coisa poderia ter acontecido com a personagem.

Alex simplesmente parou de aparecer depois de alguns episódios na 6ª temporada. Esta foi uma tendência infeliz para a série, já que outras mulheres no mesmo departamento de física – como Leslie Winkle e Ramona Nowitzki – também desapareceram, apesar de desempenharem papéis importantes em diferentes arcos.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.